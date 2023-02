Svensk politisjef funnet død etter å ha fått sterk kritikk i granskningsrapport

Den svenske viserikspolitisjefen Mats Löfving er funnet død i sitt hjem, opplyser svensk politi.

– Det er med stor sorg og bestyrtelse at jeg har fått beskjed om at stedfortredende rikspolitisjef og regionpolitisjef Mats Löfving er død. Det er svært tragisk, sier rikspolitisjef Anders Thornberg.

Mats Löfving (61) har fått sterk kritikk i forbindelse med en personalsak. I en granskingsrapport som ble lagt fram onsdag, ble det fastslått at Löfving ansatte Linda Staaf som landets etterretningssjef mens de to var i et forhold. Rapporten konkluderer med at rikspolitisjefen bør vurdere å avsette Löfving, skriver SVT.

Det var ved 19-tiden at politiet ble varslet om en skadet person gjennom en SOS-samtale. Löfving ble funnet død i sitt hjem i Norrköping.

Politiet opplyser at det pågår etterforskning for å bringe klarhet i hva som har skjedd.