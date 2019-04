Sveitsar dømd etter Marokko-drapa

Ein sveits-britisk mann er dømd til ti år i fengsel etter drapa i Marokko. Han er ikkje dømd for å ha noko med drapa å gjere direkte, men for å vere medlem i ein terrororganisasjon, forsvart terror og for å ikkje melde frå om ein kriminell handling.