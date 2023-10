Svart røyk på Krigsskolen i Oslo

Det kommer svart røyk ut fra kjelleren i et bygg på Krigsskolen på Linderud i Oslo. Mange personer er evakuert.

– Røykutviklingen har trolig startet i en kjeller inne på området på Krigsskolen. I utgangspunktet ble det evakuert sju personer fra bygget, men nå er det bestemt at også 40–50 personer som befant seg i nabobygget evakueres, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Brannvesenet jobber med slukking. Årsaken til røykutviklingen er trolig varmgang i ventilasjonssystemet.

– Dette skjer i tilknytning til en skytebane, og det er én av grunnene til at man også velger å evakuere nabobygget, sier Lie.

Politiet opplyser at tre personer er tilsett av helse, men at disse ikke har behov for videre oppfølging.

Like før 09 søndag sier brannvesenet at situasjonen er udramatisk, og de fleste av deres biler har dratt. Det er ikke snakk om noen brann, selv om det fortsatt kommer litt røyk ut av et rom på stedet.