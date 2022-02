Svart diamant seld på auksjon

Verdas største svarte diamant, «The Enigma», er seld for 3,2 millionar pund på ein auksjon i London. Diamanten er på 555,55 karat, og skal ha blitt til då ein meteoritt eller ein asteroide trefte jorda for over 2,6 millionar år sidan. Det er ikkje kjent kven kjøparen eller seljaren er, men diamanten skal ha hatt same eigar dei siste 20 åra.