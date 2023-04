Svakere resultater fra Vår Energi

Vår Energi fikk et overskudd før skatt på snaut 1,3 milliarder dollar i første kvartal. Det er 29 prosent mindre enn i foregående kvartal.

Norges tredje største oljeselskap leverte svakere på de fleste hovedposter i regnskapet for første kvartal når vi sammenligner med fjerde kvartal i fjor. Men resultatene er også vesentlig svakere enn de selskapet leverte i første kvartal for et år siden. (NTB)