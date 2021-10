Svært lav vannstand

Norges vassdrags- og energidirektorat publiserte i dag vannmagasinstatistikken for uke 41. Den viser at fyllingsgraden i norske vannmagasiner er på 67,5 prosent. Fyllingsgraden har ikke vært så lav siden 2006. Det lover dårlig for strømprisene i landet fremover.

For årene 2001–2020 har medianverdien for fyllingsgraden vært på 82,9 prosent på samme tidspunkt. Det vil si at vannstanden er 15 prosentpoeng lavere enn medianverdien de siste 19 årene.