SV: Revidertfristen må utsettes

SV sier til NRK onsdag ettermiddag at partene ikke kommer i mål i tide.

Avstanden mellom SV og regjeringspartiene er for stor til at de kommer i havn med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett innen fristen.

Det er for lite bevegelse mellom partene til at de kan samles om en innstilling i tide, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

– Vi har ikke fått store nok gjennomslag på klima for å kutte utslippene i Norge, og for å gi folk bedre råd og få ned de økonomiske forskjellene, sier hun.

Etter planen skulle innstillingen vært lagt fram fredag klokken 10. For å rekke det, måtte partiene i realiteten ha blitt enige senest torsdag ettermiddag, skriver NTB.

Om det ikke lykkes å legge fram en innstilling, kan revidert nasjonalbudsjett bli lagt fram som såkalt løse forslag.

– Vi jobber videre for å lande et budsjett som gir trygghet og forutsigbarhet for folk og næringsliv, skriver Ole André Myhrvold i Senterpartiet til NRK.

Kaski sier at forhandlingene har gått «altfor sakte»

– På de områdene er vi for langt unna hverandre, og det har gått altfor sakte i de to ukene vi har forhandlet, sier hun.