SV: Fortsatt ting som gjenstår

Det går mot enighet om neste års statsbudsjett i forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes sier til NRK at samtalene ennå ikke er helt i havn.

– Det er fortsatt ting som gjenstår, sier han.

Partene møttes tirsdag formiddag på Statsministerens kontor, etter langdryge forhandlingsmøter dagen før.

Målet er å bli enige innen budsjettdebatten i Stortinget på torsdag. En avtale kan bli presentert i løpet av dagen.

Overskriftene for SV under forhandlingene har vært rettferdig fordeling og klima og miljø. I tillegg skal mer penger til bistand ha vært et vanskelig tema i forhandlingene.

Allerede før budsjettforhandlingene var SV enig med regjeringspartiene om å øke bostøtten kraftig i de første månedene av 2023 med over 800 millioner kroner. Men penger til tiltaket skulle komme på plass i forhandlingene.