SV snur og vil gi våpen til Ukraina

Landsstyret i SV snur og vil gi våpen til Ukraina, det skriver de på sine nettsider.

Etter at landsstyret i SV 2. mars stemte mot å bidra med norske våpen til Ukraina, har landsstyret nå snudd.

Selv om det ble flertall for å ville gi våpen, var ledelsen splittet i valget. SV-leder Audun Lysbakken stemte for, mens nestleder Kirsti Bergstø stemte mot.

– Våpenhjelp kan være avgjørende for at Ukraina klarer å stå imot Putins aggresjon. Ukrainerne har rett til å forsvare seg selv, og det er nå først og fremst deres evne til dette som hindrer Putin i å gjennomføre sine planer. Derfor har SV kommet fram til at vi kan støtte at Norge bidrar. sier Lysbakken.