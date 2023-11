SV sier ja til folkeavstemning om oppsplitting av Kristiansand

SVs stortingsgruppe sier ja til forslaget fra regjeringen som skal sikre folkeavstemning om oppsplitting av Kristiansand kommune.

Dermed har regjeringen flertall i Stortinget for sitt forslag om å endre inndelingsloven. Det grepet gjør at staten kan gjennomføre en folkeavstemning om å dele Kristiansand, selv om bystyret i Kristiansand to ganger har sagt nei til å gjennomføre folkeavstemning selv.

Folkeavstemningen vil etter planen skje neste år om lovforslaget skulle bli vedtatt. Innbyggerne i Søgne og Songdalen vil bli spurt om de fortsatt ønsker å være del av Kristiansand, eller om de vil bli egne kommuner.

