SV om Høiby-samtaler: Oser klassejustis

SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland beskriver opptakene av Marius Borg Høibys samtaler med politiet som urovekkende.

– Det er ikke unormalt at politiet har bekymringssamtaler. Men det som gjør denne saken spesiell, er at det oser klassejustis, sier Unneland til NRK.

– Jeg syns det stinker av dette, sier SV-representanten og fortsetter:

– Vi må ha tillit til at politiet behandler exit-gutta på samme måte som ungdom på Oslo øst. Så hvis man her gir særbehandling til mennesker fordi de har makt og posisjoner, er det alvorlig.

På spørsmål om ikke Høibys tilknytning til kongefamilien nettopp gjør situasjonen spesiell, svarer han:

– Vi forventer at politiet opptrer profesjonelt og likt.

– Er det noe justisministeren bør gjøre i denne saken?

– Jeg forventer jo at justisministeren alltid sørger for at politiet i Norge behandler folk likt og rettferdig, uavhengig av hvilken klassebakgrunn de har, sier Unneland.