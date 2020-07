SUS etterforskes etter pasientdød

Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune etterforskes etter at en kvinne etter at hun ble utskrevet i 2018. Kvinnen ble kvalt som følge av at hun fikk for mye næring gjennom en feilkoblet ernæringspumpe, ifølge Stavanger Aftenblad.