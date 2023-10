Sunnmørsposten: Politiet i Møre og Romsdal bedt om å avgi ansatte til Oslo

Krigen i Midtøsten gjør at politiet legger planer om å flytte mannskap fra andre politidistrikt til Oslo på grunn av frykt for demonstrasjoner.

Fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet bekrefter planene om å styrke Oslo-politiet overfor Sunnmørsposten.

Sunnmørsposten skriver at de er kjent med at politiet i Møre og Romsdal er bedt om å legge planer for å avgi innsatspersonell til Oslo-politiet.

– Politidirektoratet har bedt politidistriktene forberede seg på å kunne avgi personell dersom det oppstår behov for bistand. I første omgang gjelder dette bistand til hovedstaden, men tilsvarende planverk kan på et senere tidspunkt bli aktuelt å ta i bruk andre steder i landet, sier Schjelderup.

Han vil ikke si noe om hvor mange stillinger det er snakk om å forsterke Oslo-politiet med. Heller ikke hvor lenge det er snakk om.

(NTB)