Sudans statsminister trekker seg

Den sudanske statsministeren Abdalla Hamdok sier søndag kveld at han trekker seg, melder Reuters. Nyheten kom i en TV-tale.

– Jeg har gjort mitt beste for å redde landet fra katastrofe, sa Hamdok og la til at Sudan holder på å krysse et farlig punkt som truer landets eksistens, sa Hamdok.

Han ble gjeninnsatt etter at de militære tok makten i oktober. Siden da har landet vært preget av store protestert mot militærstyret. 56 mennesker mistet livet i trefninger med sikkerhetsstyrker.

Det har har vært store demonstrasjoner mot militærkuppet i Sudan i helgen. Søndag ble minst to mennesker drept i demonstrasjoner ved hovedstaden Khartoum.