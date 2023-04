Sudan: Hæren hevder å gå med på våpenhvile

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som viser til en uttalelse fra den sudanske hæren. Ifølge den skal hæren ha gått med på en tre dagers våpenhvile fra i dag.

Den paramilitære gruppen RSF sa fredag morgen at de var villige til å legge ned våpnene.

Våpenhvilen skulle angivelig tre i kraft klokka 6 samme dag i forbindelse med den muslimske høytiden id. Siden ble det meldt om nye skuddvekslinger blant annet i hovedstaden Khartoum.

Regjeringshæren sier nå i en uttalelse at de er villig til å gå med på en våpenhvile slik at innbyggerne får feiret id og at det kan gis humanitær hjelp.

– De væpnede styrkene håper at opprørerne vil rette seg etter alle kravene i våpenhvilen og stoppe enhver militær aktivitet som vil ødelegge for den, sier hæren i sin uttalelse fredag kveld.

Kampene mellom den sudanske hæren og RSF brøt ut 15. april. Siden har partene inngått fire korte våpenhviler som alle tilsynelatende er blitt brutt.