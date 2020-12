Styrket tro på straffbar handling

Politiet mener at hypotesen om at Ørjan Gundersen Solum ble utsatt for en alvorlig straffbar handling er styrket. De undersøker om noen er skyld i Solums død etter å ha målt basestasjoner rundt Steinsåsgruvene i Arendal, der han ble funnet død i mai.