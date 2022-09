Strømprisene faller søndag – laveste siden juli

Strømprisene faller betraktelig på søndag, viser strømbørsen Nord Pools tall for morgendagen.

Prisene faller i alle de fem prisområdene. I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge mer enn halvveres strømprisen fra lørdag til søndag.

Øst- og Vestlandet får dermed de laveste strømprisene siden 10. juli. I prisområdet for Sør må man tilbake helt til juni for å finne lavere priser, skriver E24.

* I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir snittprisen 1,14 kroner per kWh søndag, 1,47 kroner lavere enn lørdagens, med en makspris på 3,62 kroner.

* Midt-Norge får en snittpris på 28,5 øre per kWh søndag, 4,2 øre lavere enn lørdagen.

* Nord-Norge får en snittpris på 20,9 øre per kWh søndag, 6,1 øre lavere enn lørdag.

(NRK/NTB)