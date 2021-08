Strømprisen tredoblet seg på ett år

Prisen på strøm var i andre kvartal tre ganger høyere enn samme kvartal i 2020. Dyrere fossilt brensel og CO2-utslipp i Europa førte til prisøkning i Norge.

I oversikten over strømprisen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentlig tirsdag, går det fram at gjennomsnittlig pris for norske husholdninger var 50,9 øre for en kilowattime før avgifter og nettleie.