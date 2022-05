Strømprisen stiger Sør-Norge

Prisen på strøm i Sør-Norge fortsetter å stige etter en tre dagers «dipp» tidligere denne uka.

Det viser foreløpige tall fra kraftbørsen NordPool.

I morgen vil strømmen i snitt koste 1,74 kroner per kilowattime (kWh) i Oslo og Bergen før nettleie og avgifter. I Kristiansand vil snittprisen ligge 5 øre høyere.

Dyreste time vil være mellom kl 8 og kl 9 da prisen så vidt bikker 2 kroner per kWh.

Dette er dog priser før statens strømstøtte slår inn. Den innebærer at staten dekker 80 prosent av prisen over 70 øre per kWh.

Midt- og Nord-Norge har som vanlig helt andre priser enn i sør. Trondheim og Molde vil i morgen ha en snittpris på 69 øre/kWh mens prisen i Tromsø vil ligge på 12 øre/kWh.