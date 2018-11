Strømprisen når nye høyder

Mandag og tirsdag denne uken steg strømprisen til nye, høye nivåer, skriver Dagens Næringsliv. Spotprisen på kraftbørsen NordPool var oppe i godt over 60 øre per kilowattime, noe som er vesentlig høyere enn under den verste tørkeperioden i sommer.