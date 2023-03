Strøm i Midt-Norge kan bli dyrere om vindturbinene på Fosen rives

Hvis de to omstridte vindkraftverkene på Fosen rives, kan strømprisen i Midt-Norge øke med ti øre kilowattimen de neste årene, ifølge ferske anslag.

Den siste uka har demonstranter og aksjonister demonstrert mot vindturbinene på Storheia og Roan, som Fosen Vind har i sin portefølje. De vil ha revet vindkraftverkene på Roan og Storheia på Fosen, etter at en høyesterettsdom slo fast at vindturbinene ødelegger beiteområdene til reinsdriften for Fosen-samene.

Rådgivningsselskapet Afry anslår ifølge E24 at en eventuell rivning vil kunne øke kraftprisen i prisområde NO3 med ti øre kilowattimen i snitt de neste tre årene. Dette er noe høyere enn tidligere anslag fra andre analysemiljøer.

Dette vil i så fall øke den årlige strømregningen med om lag 2.500 kroner, eller en månedlig prisøkning på drøye 200 kroner, for en husholdning i Midt-Norge med årsforbruk på 25.000 kilowattimer, ifølge samme selskap. (NTB)