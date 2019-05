Rett etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt ble det klart at det blir streik i sykehusoppgjøret.

– Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss, sier Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet i en pressemelding.

Skoghaug kaller det et pensjonssvik.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker at også ansatte som jobber under 20 prosent skal få pensjonsopptjening. Også YS Spekter er klare på at det er pensjon som er avgjørende.

– Det er svært provoserende at sykehusene nekter noen ansatte den grunnleggende tryggheten som følger med en tjenestepensjonsordning. Det å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter.

303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus tas ut av LO Stat. I tillegg tar YS Spekter ut 190 medlemmer i Helse Bergen, ved St. Olav, og sykehusene Sørlandet og Østfold.

LO Stat har ledet forhandlingene på vegne av blant andre Fagforbundet, og Fellesorganisasjonen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller streiken beklagelig.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen.

Han sier i en pressemelding at helseforetakene og Spekter tilbød løsninger for å unngå at ansatte jobber mindre enn 20 prosents stilling.

– Vi må dessverre likevel konstatere at LO og YS valgte å stå fast ved sitt krav om nullgrense, sier Nilssen.

Streiken går ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.