Streik i Global Connect

15 medlemmer i EL- og IT-forbundet og Norsk Jernbaneforbund har gått ut i streik etter resultatløs mekling. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag til løsning.

Lise Olsen, nestleder i LO Stat, sier i en pressemelding at Global Connect nekter å gi de ansatte lønnstillegg på linje med resten av arbeidslivet. De ansatte som nå er i streik arbeider blant annet med leveranse av internettlinjer.