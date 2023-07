Straumstans i Stockholm – elleve personar sat fast på toppen av Globen

Det skriv Aftonbladet.

Attraksjonen Skyview på Globen skal ha stoppa på grunn av eit større straumbrot sør i Stockholm.

Ifølge avisa sat 11 personar fast i attraksjonen som ligg på toppen av det 85 meter høge bygget.

– Det er ikkje luft her og det er veldig varmt. To person har høgdeskrekk og det er barn her også. Vi har berre ei vassflaske som held på å bli tom, fortel ein av dei som sit fast til avisa.

Redningstenesta hjelpte til med å hente passasjerane ned frå det nesten hundre meter høge bygget. Litt over klokka 19 skriv Aftonbladet at alle passasjerane er henta ned.