Straumprisen var 323 gonger dyrare

Nøyaktig eitt år etter at straumen kosta over 3,5 kroner kilowattimen i heile Sør-Noreg, set kraftregionane NO1 og NO5 nye botnrekordar for månadspris.

Månadsprisen i NO1 (Austlandet) og NO5 (Vestlandet) enda på høvesvis 1,121 og 1,111 øre/kWh.

Det betyr at septemberprisen i fjor var 323 gonger høgare enn årets i dei to kraftregionane, skriv Europower.

(NTB)