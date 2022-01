Straumpakke til idrett og frivillige

Regjeringa opprettar ei eiga straumpakke for idrettslag og frivillige organisasjonar, skriv regjeringa i ei pressemelding. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen seier straumprisane har skapt utfordringar for mange lag og foreiningar, og det har ført til at dei har stått i fare for å måtte kutte i aktiviteten eller auke deltakaravgiftene. Støtta blir fordelt på kommunane, som skal fordele pengane til lokale lag og foreiningar.