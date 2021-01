Strammer trolig inn karantenehotell

Helseminister Bent Høie sier regjeringen skal jobbe med å stramme inn innreisereglene som kan erstatte stengte grenser etter 14 dager.

– Vi skal ikke sitte stille og vente disse to ukene. Sannsynligvis har vi behov for ytterligere innstramminger, og det kan godt tenkes at en av dem vil være å øke igjen bruken av karantenehotell. Vi hadde veldig strenge regler da vi innførte den ordningen, så ble det store protester. Mange følte at det var helt urimelig å måtte være på hotell når de hadde andre egnede steder å være i karantene. Alt dette må vi selvfølgelig se på. Det å utvide hvem som må på karantenehotell, er noe vi jobber med, sier Høie i Politisk kvarter.