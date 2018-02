Støtter avvikling av pelsdyrnæring

Et flertall av befolkningen er enige med regjeringen om at det er riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, ifølge en meningsmåling gjort av Sentio for Nationen. 52 prosent mener at det er riktig, mens 38 prosent svarer nei. Resten svarer «vet ikke».