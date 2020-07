Støtte til viktig vei innen fiske

En tilskuddsordning på tilsammen 91,5 millioner er opprettet i statsbudsjettet for 2020 for fylkesveier som er viktige for næringstransport innen fiske og akvakultur. Statens vegvesen fordeler tilskuddene som kan dekke inntil 40 prosent av prosjekter