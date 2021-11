Stortingspresidenten trekker seg

Stortingspresident Eva Kristin Hansen har nå forklart for hele Stortinget i en skriftlig redegjørelse. Samtidig opplyser hun i en e-post til NRK at hun nå trekker seg fra sin stilling.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i media. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem. Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentarisk leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, skriver Hansen i e-posten.

Det opplyses samtidig om at skattemyndighetene foreløpig ikke er koblet inn i Hansens sak.