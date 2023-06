Stortinget stemte ja til tre store oljefelt

Mandag morgen lenket klimaaktivister seg fast til hovedinngangen til Stortinget og krevde at politikerne stemte nei til et nytt vedtak om videreutvikling og utbygging av tre store oljefelt.

– Det de stemmer over i dag, vil skape like store utslipp som Norge har til sammen over ni år, sa lederen i Extinction Rebellion Ung, Jonas Kittelsen.

Like etter klokken 15 mandag ble det som forventet klart at demonstrantene ikke ble hørt.

Stortinget har godkjent utbygging og videreutvikling av tre felt utenfor Vestland og i Nordsjøen. Blant andre utgjorde Rødt, Venstre, SV og MDG et mindretall mot, mens de andre partiene stemte for.

Vedtaket fattes få måneder etter at FNs generalsekretær ba alle land om å stanse alle nye olje- og gasslisenser.

Debatten før avstemningen var til tider følelsesladet. Sofie Marhaug fra Rødt fikk tilsnakk fra stortingspresidenten for å bruke uttrykket «dette henger ikke på greip».

– Vi bryter klimamålene ved å lete etter mer olje og gass. Det vet vi, sa hun i sitt innlegg.

Ove Trellevik fra Høyre har ledet arbeidet med saken. Han mener dette vedtaket er viktig for Europa.

– I den vanskelige energisituasjonen for Europa, er det viktig at produsentene på norsk kontinentalsokkel opprettholder et høyt produksjonsnivå, sa han fra talerstolen.

Til NRK legger han også til at utvinningen av norsk olje er renere enn i andre land, og han mener derfor at det sparer verden for utslipp.

Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne (MDG), mener at Norges satsing på olje heller er et hinder for vårt bidrag til verdens grønne omstilling.

– Norsk olje suger til seg all energi og er et hinder for å skape nye, grønne arbeidsplasser, sier Liland til NRK.