Stortinget ber om svar fra Brenna

Stortingets kontrollkomité ber om redegjørelse fra statsråd Tonje Brenna i habilitetssaken. Etter et møte i dag er det flertall for å be Brenna om å svare skriftlig til Stortinget. Det var i går Brenna gikk ut og beklaget at hun var inhabil overfor flere personer.

– Vi ber om å få oversendt all relevant informasjon i saken. Komiteen ber henne også om en skriftlig redegjørelse om saken, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Peter Frølich.

Dette innebærer ikke at komiteen har åpnet en formell kontrollsak. Dette besluttes eventuelt etter at komiteen har fullført sine undersøkelser.