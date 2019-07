Stort strømbrudd på Manhattan

T-banestasjoner, skjermene på Times Square og store bygninger - deler av Manhannten i New York gikk i svart lørdag kveld, lokal tid.

Brannvesenet i New York har rykket ut til flere meldinger om at folk sitter fast i heiser.

Selskapet som driver undergrunnen, opplyser på Twitter skriver at de får inn meldinger om strømbrudd ved stasjoner over hele Manhattan.

En stund var det uklart hva som var årsaken, men brannvesenet bekrefter ifølge nyhetsbyrået AP at det var en brann i en transformator som var skyld i strømbruddet på rundt 30 kvartaler ved Times Square.

Strømselskapet ConEd, som forsyner byen med strøm, skriver på sin Twitter-konto at det er snakk om et omfattende strømbrudd på vestsiden av Manhattan, og at de prøver å få gjenopprettet strømtilgangen til 44.000 kunder.