Stort snøskred i Østerrike – video tyder på at rundt ti er tatt

Det er satt i gang et stort redningsarbeid etter at det gikk et stort snøskred i Trittkopf-fjellet, som ligger i Zürs i Alpene vest i Østerrike.

– Vi vet ikke med sikkerhet om noen er tatt av skredet og ligger under snøen. Men ifølge øyevitner og en video vi har sett, ser det ut som om ti personer kan ha blitt tatt, sier Herman Fercher i turistpolitiet i Zürs til NTB.

– Det har kommet inn meldinger om folk som er meldt savnet. Det er et pågående politiarbeid for å avklare dette, sier Fercher.

Han sier at politiet ikke har noen opplysninger om nasjonaliteten til dem som er savnet nå. Det er så langt ingen indikasjoner om at nordmenn er rammet, opplyser Utenriksdepartementet til NTB.

En person er berget ut med skader.

Det ble først brukt helikoptre i søket, men etter kort tid måtte de slutte. Søket fortsetter til fots.

Rundt hundre mennesker deltar i aksjonen. Det er allerede blitt mørkt i området, noe som gjør redningsarbeidet vanskeligere.

(NTB)