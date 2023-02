Stort SAS-tap i vinter

SAS la fredag frem et driftsunderskudd (ebit) for perioden november i fjor til januar i år på 2,6 milliarder svenske kroner, melder Dagens Næringsliv.

Trass i at inntektene steg over 40 prosent, tapte SAS 2,5 milliarder kroner i perioden mellom november i fjor og januar i år.

Det skriver flyselskapet i en rapport fredag. SAS' norske konserndirektør vektlegger økt etterspørsel.

– SAS leverer et kvartalsresultat på linje med det vi har kommunisert tidligere. Etterspørselen fortsatte den sterke trenden, og 4,5 millioner kunder reiste med oss i kvartalet, noe som gir passasjertall på nivå med før pandemien. Samtidig er vi i rute med SAS Forward-planen og den såkalte Chapter 11-prosessen som skal sikre et konkurransedyktig og attraktivt SAS for fremtiden, sier Kjetil Håbjørg, konserndirektør i SAS.

Antall passasjerer har økt med 48 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dermed er kabinfaktoren tilbake på samme nivå som før pandemien, med 69,3 prosent. Første kvartal i 2019/2020 var den 69,5. Dette er tradisjonelt en rolig tid på året.

Til tross for økonomisk usikkerhet, med økte renter, stigende priser og inflasjon registrerer SAS en sterk underliggende etterspørsel på reiselivsbransjen. Selskapet forventer en økt etterspørsel i sommer og vil med styrking av tilbudet ha 5.000 flygninger per uke.