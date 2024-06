Stort rakettangrep mot Israel

Libanesiske Hizbollah seier at dei har skote fleire rakettar mot ein milliærbase nord i Israel.

Det israelske militæret (IDF) skriv på X at dei har observert 160 prosjektilar. Dei seier også at fleire at rakettane vart avskorne, men at fleire slo ned i Nord-Israel og utløyste nokre brannar i området, skriv NTB.

Angrepet på Israel kom få timar etter at Hizbollah-leiaren Taleb Abdallah vart drepen.