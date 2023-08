Stort jordras i boligfelt i Bagn

– Vi har ingen indikasjoner på at noen er savnet per nå, sier Anja Bakken, kommunikasjonsrådgiver i HRS til NRK.

– Situasjonen er noe uoversiktlig, opplyser Hovedredningssentralen på X, tidligere Twitter.

Bygda Bagn i Valdres er rammet av et stort jordras, skriver Avisa Valdres. VG skriver at brannvesenet er på stedet.

Bilder fra stedet viser at et større jordras har truffet flere hus i et boligfelt.