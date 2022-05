Storstreik i Oslo avverget

Etter mekling mer enn et døgn på overtid ble det enighet mellom LO Kommune Oslo og Oslo kommune i tariffoppgjøret. Oppgjøret gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune.

- Vårt fokus som arbeidsgiver har vært å finne gode løsninger og en fordeling som kommer de ansatte og Oslo kommune til gode. Dette er et resultat som jeg håper at de ansatte blir fornøyde med, sier forhandlingssjef i Oslo kommune Per Steinar Aasebø.

Det ble enighet med LO kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS-K. Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 3,71 prosent, minimum 18 800 kroner.

Oslo oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent.

- Vi har oppnådd en akseptabel løsning som ligger over frontfaget, og fått gjennomslag for viktige krav for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for YS kommune Oslo, Mona Bjørnstad.