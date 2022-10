Største ulvejakt i moderne tid i Sverige

75 ulver skal skytes i Sverige i vinter. Det blir den største ulvejakten i moderne tid, skriver SVT.

For første gang er det også åpnet for at norske og svenske jegere kan drive jakt samtidig i flere grenserevir.

– Ulvene vandrer jo fra Sverige til Norge, så vi syns at det er veldig bra at vi kan jakte samtidig i begge landene, sier Ada Bredalen Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Flest ulv skal skytes i Värmland, der 30 ulv etter planen skal bøte med livet.

Den svenske ulvebestanden består i dag av 460 dyr. Det svenske Naturvårdsverket har satt minimumsbestanden til 300 dyr.

Ulvejakten har vakt reaksjoner i både Norge og Sverige. Kritikere sier at jakten kan true hele bestanden.

– Det som forberedes nå er helt horribelt. Det er en kritisk truet art, sier Arnodd Håpnes i den norske Naturvernforbundet.