Stormen Otto treffer Norge på fredag

Et lavtrykk som danskene har gitt navnet Otto, treffer både Danmark og Norge på fredag. Det kan komme farevarsler, ifølge meteorologene.

– I Danmark varsles det vindkast på mellom 33–35 meter per sekund. Vi vurderer situasjonen, og det kan godt hende at det kommer farevarsler for fredagen, opplyser meteorologene.