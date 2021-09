Støres draumeregjering kan ryke

NRKs siste supermåling før valet viser at det går mot regjeringsskifte, men at Jonas Gahr Støres ønskeregjering Ap, Sp og SV mistar fleirtalet. Valkvelden blir ein neglebitarkveld for småpartia. R, MDG, V og KrFi har karra seg over fireprosentgrensa.

Norstat har spurt over 11.500 veljarar i alle valdistrikt dei siste 10 dagane.