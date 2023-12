Storebrand finansierte oppgradering for Justisdepartementet

Justisdepartementet bestilte oppgraderinger i kontorlokalene for 299 millioner kroner. Oppgraderingene ble finansiert av daværende eier av bygget, Storebrand, skriver DN.

– Statsbygg inngikk en ordinær leiekontrakt for Gullhaug Torg med et tillegg for investeringer som skulle inngå i husleien, skriver kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til DN.

DN har stilt spørsmål til Statsbygg og Justisdepartementet om leieavtalen, og fått svar av Statsbygg.

Statsbygg mener Justisdepartmentets leieavtale skiller seg vesentlig fra det NSM har blitt kritisert for:

– Ja, absolutt. Staten betaler en husleie som inkluderer alt, også oppgradering og tilpasninger. Kostnader ved erstatningslokaler til departementene, inkludert Gullhaug Torg, er forankret i Stortinget, med tilhørende bevilgninger. Staten har ikke inngått noen låneavtale knyttet til Gullhaug torg, slik NSM har gjort for sine lokaler. For ordens skyld opplyser vi om at det er Statsbygg som har inngått leieavtalen på vegne av staten, skriver Aschim til DN.