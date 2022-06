Støre: Ikkje fleire kommuneoppløysingar

Statsminister Jonas Gahr Støre seier det ikkje kjem fleire kommuneoppløysingar frå regjeringa no. Dei siste vekene har det vore stor uro om kommunestrukturen både på Sørlandet og i Rogaland.

– No er det sett strek, no kjem det ikkje fleire slike saker. No har vi kome gjennom dei sakene som låg der då vi kom i regjering, seier Støre til NRKs Politisk kvarter.