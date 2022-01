Støre: – Viktig å utfordre de som sitter med makten

Støre forstår at mange reagerer på at Taliban har samtaler i Norge, men at det er viktig å nå frem til de som sitter med makten.

– Jeg skjønner at det blir reaksjoner. Det er en bevegelse som står langt unna oss og våre verdier. Men vi må ta utgangspunkt i verden slik den er, svarer statsminister Jonas Gahr Støre til NRK søndag kveld.

Han viser til at Afghanistan er på terskelen til en humanitær katastrofe. Der en million barn står i fare for å sulte i hjel, og opp mot 90 prosent av befolkningen trenger hjelp.

– Da må vi gå i oss selv og spørre om det er noe vi kan gjøre for å unngå katastrofen. Hvis det utfordrer de som sitter med makten, på den måten vi gjør nå, så mener jeg dette er riktig, sier Støre.