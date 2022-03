Støre: – På linja med galskap

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK at Noreg følg med på utviklinga ved atomkraftverket i Ukraina, og at beredskapen er god.

Det er ikkje ei bekymring for atomnedfall i Noreg per no.

– Viss det skulle skje ei ulykke vil det ta omtrent 48 timer før det kjem til Noreg, seier han i Nyhetsmorgen.

Samtidig understreker han at det viser krigens totalt uakseptable karakter.

– Det blir jo nok ei kraftig fordømming. Dette er jo på linje med galskap å angripa på denne måten.