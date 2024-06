Støre: – Økt forsiktighet i samhandling med Kina

Statsminister Jonas Gahr Støre står torsdag på talerstolen på Stortinget, hvor han snakker om den nasjonale sikkerhetssituasjonen.

– Demokratiet, det frie ordskiftet og tilliten er grunnleggende kvaliteter i vårt land. Det er gode kilder til motstandsdyktighet i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, sa Støre.

Samtidig gir disse kvalitetene et opphav til sårbarhet, mener statsministeren.

Han mener det er viktig å øke forsiktigheten i all omgang med Kina. Støre trakk frem at Kina er det landet i verden med størst evne og vilje til å bruke villedende informasjon, påvirkning, press, trusler og strategiske oppkjøp for å svekke vestlige land.