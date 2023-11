Støre: – Kan bli betydelig mye verre

– Norge gjør det vi kan for å bidra sammen med et stort internasjonalt samfunn for å få til en våpenhvile, slik at det kan komme inn humanitær hjelp. Det er det akutte nå, sier statsminister Jonas Gahr Søre til NRK.

Statsministeren diskuterte tirsdag Gaza-krigen med ledere for flere av de største norske bistandsorganisasjonene.

– Nå er det fire uker med intens bombing inne i Gaza siden det grufulle terrorangrepet mot israelske sivile 7. oktober. Vi presser på med det vi kan sammen med internasjonale partnere. Og så jobber vi med å stille humanitær hjelp tilgjengelig. Det var alvorlig i starten, men det er enda mer alvorlig etter fire uker når så mye ødeleggelse har skjedd. Faren for at det kan bli betydelig mye verre er veldig stor, sier Støre.