Støre utelukker samarbeid med KrF

Under partilederdebatten på TV 2 torsdag kveld, garanterte Knut Arild Hareide at han ikke vil felle Høyre/Frp-regjeringen. Etter denne avklaringen fra Hareide, gjør KrF seg uaktuelle for samarbeid med Ap. Det sier Jonas Gahr Støre til VG.