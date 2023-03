Støre om riking-kritikk: Brudd på samfunnskontrakten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går i rette med norske milliardærer som flytter ut av landet.

– De som reiser ut, får ta sine egne valg. Men jeg mener det er brudd på en samfunnskontrakt, sa Støre i spørretimen i dag, og utdypet:

– Når du har blitt rik i Norge, og det er jeg glad for at folk kan bli ved å investere og skape verdier, så har du samtidig hatt barna dine i skole, du har hatt sykehus som er tilbudt, du kan kjøre på veier, nyte godt av forskning.

SVs nye partileder Kirsti Bergstø fikk stor oppmerksomhet da hun i sin tale til partiets landsmøte sist helg ba Kjell Inge Røkke «ryke og reise».

– I stedet for å be folk ryke og reise, vil jeg be dem bli igjen for å skape og dele. Det er det som er oppgaven i Norge, sa Støre.

Både Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug anklaget regjeringen for å føre en politikk som er fiendtlig mot næringslivet.

Solberg krevde svar på når regjeringen vil fjerne den midlertidige økte arbeidsgiveravgiften som bidrar med 7 milliarder kroner i årets statsbudsjett. Det kunne ikke Støre gi noe svar på.

– Vi har ikke lagt en timeplan for det, sa han i spørretimen, og viste til revidert budsjett i mai og neste års budsjett til høsten.

Solberg mener denne avgiften spesielt rammer bedrifter med høykompetent arbeidskraft, som Norge trenger mer av.

Støre bekreftet samtidig at det såkalte høyprisbidraget på kraftinntekter, som slår inn når prisen går over 70 øre per kilowattime, skal fases ut ved utgangen av 2024.