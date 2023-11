Støre om norske borgarar i Gaza: Trur fleire kan få reisa ut i morgon

Onsdag ettermiddag trefte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utanriksminister Espen Barth Eide (Ap) pressa om situasjonen for dei norske borgarane i Gaza.

Tysdag kveld blei det klart at 51 norske borgarar hadde fått løyve til å forlata Gaza i dag. Tidlegare i dag bekrefta UD at dei fyrste hadde kome seg ut av Gaza.

– Me har fått signal om at fleire kan bli klarert for å reisa ut i morgon, sa Støre.

Den første bussen med norske statsborgarar er full, og forlèt Rafah og set kursen mot Kairo om få minutt, seier statsministeren.

Samstundes ventar framleis meir enn 200 norske borgarar på å få løyve til å forlata det krigsherja området.

– Me er ikkje i mål før alle er ute, sa Støre.

Utanriksminister Barth Eide sa at alle dei 51 som blei klarert for utreise i går kom seg til Rafah og inn på egyptisk side.

– Me har klart inntrykk av at me får fleire nordmenn ut alt i morgon, og jobbar med å avklara antal.

Barth Eide seier vidare at det truleg blir om lag like mange som i dag.